Marčič 48-urno etapo končal predčasno, odpeljali so ga s helikopterjem

Dirkači v Savdski Arabiji so se na drugi etapi Dakarja podali na 48-urni kronometer po peščenih sipinah. Skoraj 1000 kilometrov dolga etapa pa se je hitro končala za slovenskega motorista Simona Marčiča, ki so ga po hudem padcu do bivakov odpeljali s helikopterjem. Mariborčan sicer ni utrpel hujših poškodb, vendar zaradi zlomljenega krmila ni mogel nadaljevati. Izpustiti namerava tri etape, nato pa se želi vrniti med sipine in se boriti za etapne zmage.

Letošnji Dakar se ni začel po željah Simona Marčiča. Padel je že na prvi etapi, še hujši padec pa je utrpel na drugi, tako imenovani krono etapi, in Štajerca so morali s helikopterjem pripeljati nazaj do bivakov. "Drugo leto zapored končujem v helikopterju. Če je bil včerajšnji padec trd, potem je bil danes brutalen," je dejal potolčeni Marčič. "Pri 120 ali 130 km/h sem pri prehitevanju enega izmed dirkačev v prahu naletel na skalo. Nisem je videl in poletel sem čez krmilo."

42-letni dirkaški veteran, za katerega je to že enajsti Dakar, je želel dirkati naprej, vendar je padec pustil prehude posledice. "Žal sem odlomil del krmila na motorju, drugače bi zagotovo nadaljeval. Iskal sem že palico, da bi okoli nje dal vezice, a na ta način ne bi mogel prevoziti tisoč kilometrov. Mogoče zgolj sto ali dvesto, ker pa smo imeli to 48-urno etapo s tisoč kilometri, to ni imelo smisla in na koncu so me zvlekli v helikopter," je sosledje dogodkov opisal Mariborčan.

Simon Marčič je na tleh pristal že na prvi etapi

Kot pravi, so zdravniške preiskave pokazale, da hujših poškodb ni utrpel, vendar še čaka na dokončne izsledke preiskav. Kljub temu pa Marčič ni skrival razočaranja, da je že drugič zapored na Dakarju pristal v helikopterju. "Vse to je srce parajoče, saj sem vložil veliko truda, da sem projekt spravil skozi. Imel sem dober material, že od jutra sem se počutil konkurenčnega. Če potegnem črto, je velika zmaga, da sem lahko na svojih nogah odkorakal do helikopterja."

Simon Marčič na letošnjem Dakarju nima sreče