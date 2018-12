Marčič na Dakarju nič več le učenec: 'Računam na visok rezultat v svojem razredu'

Simon Marčič bo na pot v Južno Ameriko krenil na Silvestrovo, novo leto bo dočakal na letalu, bo pa takrat že brez mavca na roki. Na predstavitvi projekta Dakar 2019 na brniškem letališču ga je namreč še imel, a pravi, da je poškodba roke minimalna in bo do Dakarja popolnoma nared. "Bolje, da imam mavec zdaj, kot pa da bi se vrnil z njim z Dakarja, ker bi to pomenilo, da dirke nisem končal. Ni nobene panike, gre za počeno podlahtnico, poškodba je že skorajda sanirana," je dejal Mariborčan, ki so mu že na novinarski konferenci skušali člani njegove ekipe odstraniti mavec, a so ugotovili, da bodo to raje prepustili strokovni zdravniški ekipi ... Pri razmišljanju o ciljih na reliju pa je Marčič že prešel na bolj resne tone. "Računam na visok rezultat v svojem razredu. Sem optimističen in vesel, da bom spet del tega. Vem, kaj približno lahko pričakujem. Ne moreš nadzorovati vsake malenkosti, približno pa poznam teren in vem, kaj nas čaka. Konkurenca je vse večja, približno takšne pa so tudi moje ambicije," je dejal Marčič. Dakar 2019 prinaša kar nekaj sprememb; največja bo v njegovi ekipi, saj bo nastopil s povsem novim motorjem, ki je pravzaprav enduro izvedba motocikla za vzdržljivostni reli. Njegova nadgradnja - gre sicer za avstrijski KTM - je skorajda povsem slovenska, pri opremi so sodelovala domača podjetja, pri Akrapoviču so tako izdelali unikaten izpušni sistem. "Nov motor je 30 kilogramov lažji, izpuh je bolj podprt, Akrapovič je naredil unikaten izpušni sistem. Slabost je morda samo to, da nismo imeli dovolj priložnosti za preizkušanje. A če že uvajamo novosti, je morda dobro, da jih zdaj, ker je reli krajši." Novost bo namreč tudi trasa relija.