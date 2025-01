Marčič ne popušča, počutje se izboljšuje

Simon Marčič (Marcic racing team) kljub zahtevni izkušnji na 47. reliju Dakar, ko je grdo padel in nato potreboval kar nekaj etap, da je vnovič nabral moči za nadaljevanje, dirka skoraj na 100 odstotkih. Osmo etapo rezultatsko ni končal med najboljšimi, toda dejstvo, ki ga veseli, je, da so bolečine ob vožnji motocikla vedno manjše. 13. mesto v kategoriji Original by Motul mu daje upanje in nov elan, da lahko svoj enajsti nastop na najtežjem vztrajnostnem reliju na svetu konča na pozitiven način.