Marčič pripravljen na start Dakarja v Savdski Arabiji

Le še ena noč loči dirkače do starta prvega relija Dakar na azijskih tleh. Potem ko so v pristanišču Jeddah prevzeli svoje dirkalnike, so v petek opravili še tehnične preglede in verifikacije, tako da so pripravljeni na sobotni ceremonialni start na obali Rdečega morja. Na dirki, ki velja za najtežjo na svetu, jih letos čaka 8000 km Savdske Arabije, od tega kar 5000 km brezpotnih hitrostnih preizkušenj.

Simon Marčič Reli Dakar FOTO: Denis Janežič Med motoristi imamo tudi tokrat slovenskega predstavnika. Simon Marčič bo na svojem šestem Dakarju startal z repliko tovarniškega motocikla, kot ga vozijo najhitrejši, zato računa na dobro uvrstitev v svojem razredu, kjer pomoč mehanikov ni dovoljena. Ta najbolj prvinski razred pridobiva na udeležbi in popularnosti, še posebno po selitvi Dakarja na Arabski polotok, kjer pričakujemo težko dirko, podobno nekdanjim afriškim. Favoriti na motociklih sicer ostajajo tovarniški vozniki KTM-a, še posebno Price in Sunderland. Načrte pa jim bodo skušali preprečiti dirkači Honde in Yamahe, ki že vrsto let neuspešno naskakujejo zmago. Med avtomobilisti ni tovarniške ekipe in zato tudi ne izrazitega favorita, verjetno pa lahko največ pričakujemo od Naserja Al Atijaha s toyoto, ki kot Katarec najbolje pozna za vse letos precej neznana prostranstva Savdske Arabije. Zanimivo pa bo tudi spremljati, kaj bo na brezpotjih naredil nekdanji svetovni prvak F1 Fernando Alonso, na svoji krstni dakarski preizkušnji.