Marčič tudi na deseti Dakar odhaja optimistično

Še vedno ga bo doživljal na najbolj prvinski način, saj bo tudi v letu 2024 nastopil v kategoriji originals, kjer ni pomoči ekipe in mehanikov in veljajo omejitve pri rezervnih delih. Marčič je edini, ki je nastopil na doslej vseh osmih izvedbah razreda originals.

"To je mejnik, ki sem ga iskal. Počaščen sem, da sem prišel do sem, do desetega nastopa. Mislil sem, da bo to zgodba dveh ali treh Dakarjev, pa sem še vedno zraven," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Simon Marčič .

Kot je pred odhodom na reli dejal Marčič, bo na ta način postal upravičen do naziva Legenda Dakarja, za kar je treba priti do dveh številk pri števcu nastopov.

Ob razvoju dirke in tudi svojega tekmovalnega razreda pa opaža, da je konkurenca postala močnejša. "Nekoč smo bili to 'norci' ali pa tisti, ki nimajo dovolj denarja. A tudi z mojo pomočjo smo veliko naredili pri poudarku in promociji tega razreda in dirkači so začeli prihajati sem z namenom zmagati. V preteklih letih je tako trikrat zmagal nekdo, ki je bil prej tovarniški voznik. Jaz pa ostajam tu, ker je bolj prvinsko in ostaja nek duh avanturizma," je o nastopu v tem razredu razmišljal Mariborčan.

Na naslednji izvedbi bo za tekmovalce nekaj pomembnih sprememb. Glavna se nanaša na maratonsko dvojno etapo - tokrat ne bo enega bivaka, v katerem so dirkači prespali in naslednji dan nadaljevali, temveč bo ob trasi osem manjših bivalnih postaj in dirkači se bodo morali ustaviti v tisti, do katere bodo prišli ob koncu tekmovalnega dneva. "Ne vemo, kako se bo to obneslo. Upam, da bom prišel čim dlje, da mi bo potem ostalo manj za drugi dan," pravi Marčič.