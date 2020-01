Marčič z najboljšo uvrstitvijo na reliju Dakar 2020 splezal po lestvici navzgor

"Šesta, peščena etapa bo brutalna, organizator pričakuje celo, da je mnogi motoristi do noči sploh ne bodo mogli končati. Sam pa komaj čakam na težke sipine, kjer lahko pokažem, kaj znam," je pred začetkom šeste etape razlagal Simon Marčič. In res je bilo tako: 'Marča' je pokazal, da mu je peščena trasa pisana na kožo in zabeležil najboljšo uvrstitev na letošnjem reliju: 51. mesto. Za zmagovalcem etape in vodilnim v skupnem seštevku Rickyjem Brabecom je zaostal za uro in 29 minut.

Marčič bo v skupnem seštevku splezal navzgor (po 5. etapi je držal 82. mesto), a na končno uvrstitev po šesti etapi bo treba še počakati, da v cilj pridejo vsi dirkači. Med avtomobilisti odlično formo potrjujeta Stephane PeterhanselinCarlos Sainz, ki sta v takšnem vrstnem redu bila na vrhu šeste etape, ločila ju je dobra minuta v korist Francoza. Tretji Nasser Al-Attiyah, ki ostaja trdno v boju za končno zmago, je zaostal slabe tri minute. Peto mesto je vpisal nekdanji prvak formule 1 Fernando Alonso s sedmimi minutami zaostanka. V skupnem seštevku na vrhu ostaja Sainz, nekdanji reli dirkač, pred Al-Attiyahom in Peterhanslom.