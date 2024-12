Marčič z novim motorjem in visokimi cilji na enajsti reli Dakar

"Že nekaj let si prizadevam, da bi v skupnem seštevku stopil na stopničke. Mislim, da je to realen cilj, saj bom tekmoval z novim materialom. Če bo vse šlo po načrtu, sem prepričan, da se bom do konca boril za ta dosežek. Seveda pa bo na koncu marsikaj odvisno od športne sreče," je pred odhodom v Savdsko Arabijo dejal Simon Marčič, ki je postal prvi dirkač v zgodovini omenjenega relija z desetimi udeležbami v elitnem razredu. In čeprav je že tolikokrat sodeloval na reliju Dakar, se v Savdsko Arabijo ne more podati povsem brez skrbi: "Mislim, da dirkanje na reliju Dakar za nikogar ni sproščeno, vedno je prisoten pritisk, kar pa je drugače od stresa. To je treba poudariti: pritisk je dober, stres ni."

Marčiča na puščavskih sipinah čaka 13 etap. Po njegovih besedah bo najpomembnejša druga, 48-urna in 1057 kilometrov dolga etapa s startom in ciljem v mestu Biša, ki je lani zaradi težav z motorjem ni končal: "Gre za edino etapo, ki v meni vzbuja strahospoštovanje oziroma neznanko, ker je lani nisem uspel zaključiti, saj sem že prvi dan uničil menjalnik. Lani je bila v sipinah, letos je na kamnih, tako da to je zagotovo velika neznanka."