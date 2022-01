Marčič: Ob dirkanju se letos dogajajo zelo čudne, neljube stvari

"Prvi del dirke je za nami. Sem kar vesel, bilo je zelo naporno, prireditelji so malo brcnili v temo, ker so nas na zadnjih etapah poslali za avtomobili, kar pomeni, da je bila proga zelo uničena. Bilo je veliko poškodb, vesel sem, da sem se izvlekel cel. Težko je bilo gledati vsakih nekaj kilometrov kak tovarniški motor ob cesti. Razlika je, ali je pred tabo vozil en avto ali pa jih je bilo 150. Zdaj nas čaka dan počitka, potem pa naprej," je prvi del dirke za svojo ekipo, ki ga spremlja na reliju, ocenil slovenski udeleženec Simon Marčič. Slovenec je z doseženim na terenu zadovoljen, skrbi pa ga, ker ob dirki ni vse tako, kot bi moralo biti. "Ob dirkanju se letos dogajajo zelo čudne, neljube stvari. Pred startom se je zgodil incident, pozneje smo izvedeli, da je bil teroristični napad. Na enem od novinarskih avtomobilov je bila nastavljena bomba, ki jo je razneslo in je novinar ostal brez nog, zdaj je v komi. Zgorel je tudi en tovornjak, šušlja se, da je bil tudi to teroristični napad," je dejal Marčič in dodal: "Organizator vse skupaj zelo skriva, savdska vlada skuša to prikazati kot osamljen incident, a se šušlja, da je nekaj hudo narobe."