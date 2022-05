Marguč podaljšal zvestobo Celjanom

Gal Marguč je otrok celjskega kluba, ki s svojim pristopom in voljo do dela ter zanesljivostjo na igrišču, dokazuje, kako se bori za barve svojega kluba. Član kluba je vse od leta 2014 dalje, ko je prvič podpisal pogodbo za člansko ekipo. Samo v Sloveniji je z nastopanjem za vse selekcije kluba do danes dosegel 1502 zadetka, odigral pa 388 tekem, kjer niso vštete evropske tekme kluba. V tej sezoni je do poškodbe odigral 12 tekem in dosegel 76 zadetkov, sedaj pa po operaciji rame opravlja rehabilitacijo, da se čim hitreje vrne na igrišče. Po pričakovanjih naj bi se to zgodilo nekje z začetkom naslednje sezone, za katero sta Marguč in klub tudi sklenila to podaljšanje sodelovanja. "Vesel sem podaljšanja pogodbe, saj ostajam v mojem klubu, ki mu trenutno žal ne morem pomagati kakor bi želel. Sem na sredini rehabilitacije po operaciji rame, a fantje odlično opravljajo delo in verjamem, da jim, oziroma nam bo uspelo uresničiti zastavljene cilje. Smo blizu, ni pa še nič odločeno ali osvojeno, zato vem, da bodo vsi dali vse od sebe, da bo temu tako. Moramo biti maksimalni na igrišču, dokler tudi matematika ne potrdi uspeha. Če nam uspe, verjamem, da se nam obeta zanimiva naslednja sezona. Kjer pa najprej seveda pričakujem, da se najprej povsem pozdravim in nato sto odstotno lahko pomagam ekipi," je za uradno spletno stran izčrpno povedal 25-letni Marguč.