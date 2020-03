Mariborčani rešujejo odbojkarsko elito: liga prvakov v Lukni

Koronavirus ne pušča posledic le na nogometnih zelenicah, na ravni lige prvakov, ampak ta "pustoši" tudi med odbojkarsko elito. Klubi najzahtevnejše preizkušnje igrajo pred praznimi tribunami, nekateri na tekme lige prvakov v Italijo sploh niso pripotovali (Fenerbahče – ženske, Jastrzebski Wegiel – moški ...), saj ne želijo tvegati z okužbo igralcev oziroma igralk. V izogib težavam so zdaj klubi sprejeli rešitev, ki naj bi bila vsem po godu, in sicer je Evropska odbojkarska zveza (CEV), v sodelovanju z "vpletenimi" odločila, da bodo tekme odigrane na nevtralnem terenu.

V boj za organizacijo se je vključil ženski odbojkarski klub NKBM Maribor, bil pri tem uspešen in vodilni pri CEV so odločili, da bo na Štajerskem gostovala odbojkarska elita. V dvorani Lukna, v kolikor ne bo prišlo do dodatnih zaostritev razmer, zaradi koronavirusa, bodo gostovali že omenjeni poljski gigant, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač, njihov tekmec bo italijanski Trentino (Klemen Čebulj).

V Maribor se bo z AGIL Novaro vrnila nekdanja ljubljenka navijačev domačega kluba Iza Mlakar, italijanske prvakinje pa se bodo pomerile s turškim Fenerbahčejem. V Mariboru bo, po tekmah skupinskega dela, znova zaigrala zasedba Scandiccija, ki se bo pomerila s turškim velikanom Eczacibasijem (Tijana Bošković). V kolikor se bodo Mariborčani izkazali z vrhunsko organizacijo, morda na Štajerskem organizirajo še kakšno tekmo, ki bi lahko zaradi trenutnih razmer odpadla.