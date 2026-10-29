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Zgodba se razvija

Odličen začetek Mariborčank 11:6*

Maribor, 29. 10. 2026 18.59 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Finale odbojkarskega pokala med OTP banko Branik in GEN-i Volleyjem

V teku je še povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za žensko odbojkarsko Ligo prvakinj, v kateri se merita OTP banka Branik Maribor in ekipa Asterix Avo Volley. Mariborčanke lovijo visok zaostanek s 3:0 iz prve tekme, a puške zagotovo ne bodo predčasno vrgle v koruzo. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Slovenske odbojkarice so odlično krenile v srečanje in si že na samem začetku priigrale lepo prednost. Ko je rezultat kazal 12:6 v prdi Mariborčank, se je gostujoča ekipa odločila za prvo minuto odmora.

OTP Banka Branik MARIBOR - BEVEREN
OTP Banka Branik MARIBOR - BEVEREN
FOTO: 24UR
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branik maribor odbojka liga prvakinj

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