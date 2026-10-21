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Odbojka

Mariborčanke prepričljivo poražene v Belgiji

Beveren, 21. 10. 2026 19.52 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Mariborčanke čaka odločilna tekma za nastop v skupinskem delu lige prvakinj.

Odbojkarice OTP banke Branik so na prvi tekmi kvalifikacij za Ligo prvakinj v Beverenu izgubile proti ekipi Asterix Avo Volley z 0:3 (-24, -18, -12). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v dvorani Tabor.

Slovenske prvakinje so za uvod v evropsko sezono gostovale pri serijskih belgijskih prvakinjah. Po porazu v domačem superpokalu popotnica Mariborčank ni bila najboljša, kot je poudaril trener Žiga Kos, tudi uigranost še ni na želeni ravni. To se je deloma pokazalo tudi v Belgiji, kjer so imele Štajerke v prvem nizu precej priložnosti za zmago, a jih niso izkoristile, v preostalih dveh pa so domačinke prevladovale.

Povratna tekma bo čez osem dni v Mariboru. V tej sezoni za kvalifikacije velja novo pravilo zlatega niza - če bosta ekipi po dveh tekmah izenačeni v zmagah, bosta ne glede na nize igrali zlati niz do 15. točke. Zmagovalec dvoboja bo napredoval v naslednji krog kvalifikacij.

Mariborske odbojkarice so prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakinj izgubile proti belgijskemu Beverenu z 0:3 v nizih.
Mariborske odbojkarice so prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakinj izgubile proti belgijskemu Beverenu z 0:3 v nizih.
FOTO: Aljoša Kravanja

Mariborčanke so tekmo v Belgiji odprle zelo obetavno. V prvem nizu so zaostajale le pri 0:1, potem pa prevzele pobudo in hitro prišle do otipljive prednosti, ki je večkrat znašala pet točk, enkrat tudi šest. Toda Belgijke so se približale na 17:19 in po petih zaporednih točkah povedle s 25:24, nato pa izkoristile še svojo prvo zaključno žogo za zmago v nizu s 26:24.

Drugi niz je bil zelo izenačen, ne ena ne druga ekipa si nista priigrali več kot dveh točk prednosti, prvim pa je to uspelo gostiteljicam pri 18:15. Končnica je bila povsem v domeni domačink, ki so s petimi zaporednimi točkami najprej povedle s 23:17, niz pa dobile na 18.

Mariborčanke bodo na povratni tekmi storile vse, da dvoboj pripeljejo do zlatega niza.
Mariborčanke bodo na povratni tekmi storile vse, da dvoboj pripeljejo do zlatega niza.
FOTO: Aljoša Kravanja

Tretji niz pa so zelo odločno začele belgijske odbojkarice, s šestimi zaporednimi točkami hitro prišle do vodstva 9:2 in nato do 11:3 ter 17:6, tako da je bilo hitro jasno, da bo to tudi zadnji niz na obračunu. Tega so Belgijke dobile na 12.

Pri domačinkah sta Iris Scholten in Lette Wiegerinck dosegli po 12 točk, slednja je imela kar sedem blokov, Maša Mlinar in Ronja Štampar pa sta pri gostjah vpisali po devet točk. V kvalifikacijah tekmuje osem ekip, ki se v dveh krogih borijo za dve prosti mesti, ki vodita v skupinski del med najboljših 20 ekip na stari celini. Ekipa, ki bo v kvalifikacijah izpadla, bo tekmovanje nadaljevala v pokalu Cev.

V ligo prvakinj so sicer že uvrščene po štiri italijanske in turške ekipe, tri poljske, po dve nemški in francoski ter po ena romunska, srbska in madžarska. Naslov brani VakifBank iz Istanbula.

Kvalifikacije za Ligo prvakinj, drugi krog, prva tekma:

Asterix Avo Volley - OTP banka Branik 3:0 (26:24, 25:18, 25:12)

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KOMENTARJI1

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mamma mia
21. 10. 2026 21.37
To je podobno kot bi na Luni bil prenos tekme enih ,ki se žogajo na Zemlji.
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