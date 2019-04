Mariborčanke v Novi Gorici do novega naslova državnih prvakinj

Za Mariborčanke je to tretji zaporedni naslov državnih prvakinj. Nova KBM Branik je v seriji že vodil z 2:0, nato so Novogoričanke dobile dve zaporedni tekmi, psihološka prednost naj bi bila pred zadnjo tekmo po napovedih na strani Primork, toda varovanke Bruna Najdiča se s tem niso obremenjevale, v peti tekmi so bile večji del dvoboja boljši tekmec in so se povsem zasluženo veselile nove zvezdice.

Izid:

GEN-I Volley - Nova KBM Branik 1:3 (21, -22, 17, 18))