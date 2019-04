Mariborskim odbojkaricam dramatičen prvi finalni obračun

Prva tekma je postregla z zanimivo, na trenutke kakovostno odbojko in veliko preobrati. Zmagovalca so odločale malenkosti, več sreče in zbranosti pa so imele na koncu varovanke Bruna Najdiča, ki lovijo 16. in tretji zaporedni naslov. Svojo priložnost so imele tudi gostiteljice, ki so v petem nizu že zanesljivo vodile, a prednost zapravile in niso izkoristile niti svoje zaključne žoge v končnici.

Obe ekipi sta večji del tekme točke osvajale v serijah. V prvem nizu so bile odločilni servisi Ize Mlakar, ki je s pomočjo bloka soigralk po izidu 9:9 poskrbela za šest zaporednih točk. Tekmice so nato zaostanek začele loviti, z blokom Tine Grudine prišle le na točko zaostanka (22:23). Mlakarjeva je svoji ekipi nato priigrala prvo zaključno žogo, po napaki domačih na servisu so izkoristile drugo.

Podoben potek je imel tudi prvi del drugega niza, le da so do serije točk prišle domače, ki so po zaslugi dobrih servisov povedle kar z 18:10. Gostje so nato približale na 15:19, napaka Anastazije Bezsonove v protinapadu pa jim je spodrezala krila. Do konca niza niso več osvojile točke.

Zato pa so tekmice povsem nadigrale na začetku tretjega niza, ko so na servis Ele Pintar povedle z 8:0. Domače so sicer vzpostavile ravnotežje, a po izidu 6:11 je sledila nova serija točk Mariborčankah, po kateri domačega odgovora ni bilo več.

Vsaj v tretjem nizu, v četrtem pa so bile spet tiste, ki so narekovale ritem. Povedle so z 10:6, nato vodile že z 18:13. A igralke Nove KBM Branika se niso predajale, na 19. točki so domače ujele, sledila je napeta končnica. Po izidu 23:23 je Primorkam prvo zaključno žogo priborila Lana Ščuka, blok Aniti Sobočan pa je pomenil izenačenje na 2:2.

V "tie breaku" so imele Novogoričanke že imele lepo prednost, vodile z 11:7, a po zaslugi Bezsonove, ki je dosegla štiri zaporedne točke svoje ekipe, so jih Štajerke spet ujele in si tudi prve priigrale zaključno žogo. Niso je izkoristile, nato ne niti druge, priložnost se je pri 16:15 ponudila tudi gostiteljicam, ki pa so nato naredili dve napaki in prednost se je spet preselila na stran bankirk. Ti so pri izidu 19:18 vendarle izkoristile zaključno žogo, protinapad je uspešno zaključila Mlakarjeva, z 31 točkami najučinkovitejša igralka tekme.