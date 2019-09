Marija Šestak na SP v Dohi prejela bron iz Osake 2007

To je peto odličje za slovensko atletiko na dosedanjih šestnajstih SP. Prvo je osvojil Gregor Cankar v skoku v daljino v Sevilli v Španiji leta 1999, preostale tri, po eno vsake barve, pa najboljši slovenski atlet v zgodovini Primož Kozmus. V metu kladiva je bil zlat v Berlinu leta 2009, srebrn v Osaki na Japonskem leta 2007 in bronast v Daeguju v Južni Koreji leta 2011. Šestakova je prejela odličje na slovesnosti pred začetkom drugega dne tekmovanj 17. SP v katarski prestolnici, pripadlo pa ji je zaradi pozitivnih primerov tekmic po naknadnem testiranju njunih vzorcev z novimi metodami. Dopinški suspenz ruske atletinje Ane Pjatih je stopil v veljavo 15. decembra 2016, ker so ji dokazali uporabo anaboličnih steroidov in je tako izgubila tudi vse naslove in dosežke v obdobju med 6. julijem 2013 in 15. decembrom 2016.

To je bil že drugi odkriti primer dopinga v tej disciplini na omenjenem tekmovanju. Rusinja je sprva na SP končala na četrtem mestu, tik pred Šestakovo, a je do bronaste kolajne prišla za zeleno mizo po tem, ko je bilo odličje zaradi dopinga pred tem odvzeto Grkinji Hrysopiyi Devetzi. Šestakova je na tekmovališčih po Osaki sicer osvojila še dve medalji na velikih tekmovanjih, tretje mesto na dvoranskem SP v Valencii 2008 in drugo na dvoranskem EP v Torino 2009. Na olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu je v izjemnem finalu skočila 15,03 metra in osvojila šesto mesto, zaradi dopinškega prekrška dveh tekmic pa je tudi tam kasneje pridobila dve mesti.