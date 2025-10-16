Marjan Fabjan: Opustil sem vodenje treningov

Na zadnje medijske objave, da je Judo zveza Slovenije pozvala Judo klub Sankaku, da se trener Marjan Fabjan začasno umakne z dela v telovadnici, se je odzval tudi Fabjan sam in v izjavi za javnost pojasnil, da je vodenje treningov prepustil drugim trenerjem.

"Naj pojasnim, da sem prav z namenom, da se ne ustvarja nepotrebnih pritiskov in izrednih razmer, vse od izbruha 'afere Fabjan', dejansko opustil vodenje treningov in sem vodenje treningov prepustil trenerjem v klubu. Prav tako v tem času nisem bil na nobenem tekmovanju v vlogi trenerja," je med drugim zapisal Marjan Fabjan. "Nikakor pa ne vidim razloga, da ne bi bil gledalec na tribuni na judo tekmovanjih ali da ne bi smel biti ob ali občasno tudi v objektih, ki so moja last in v katerih poteka vadba, in to na tribuni ob tatamiju," je še zapisal trener.

Marjan Fabjan FOTO: Bobo icon-expand

Proti Fabjanu že več mesecev poteka preiskava zaradi domnevnega fizičnega in psihičnega nasilja in celo spolne zlorabe svojih varovank v več primerih. Fabjan vseskozi zagovarja svojo nedolžnost. Fabjan je novico z zasedanja izvršnega odbora zveze označil za povzročanje pritiska v medijih zoper njega. Ocenjuje, da se na ta način onemogoča njemu, "na drugi strani pa pristojnim organom, da v skladu s predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, izpeljejo postopek brez zunanjih obremenitev in pritiskov".