Mark Kastelic navdušil poznavalce

Spektakularna prehitevanja, vožnje z dotiki, superšportni avtomobili, dirkanje ponoči, atraktivne steze in profesionalna moštva so očitno garancija za veliko adrenalina in akcije. Če k temu dodamo še veliko število znanih dirkaških imen, kjer izstopata Max Verstappen in Valentino Rossi, ni čudno, da priljubljenost temu prvenstvu vztrajno raste.

Skoraj 30.000 gledalcev zadnje dirke in blizu 10 milijonov spremljevalcev letošnje sezone prek domačih zaslonov je zagotovo podatek, ki govori sam zase. Dirke superšportnih avtomobilov zadnja leta močno pridobivajo na veljavi.

9-kratni motociklistični svetovni prvak Valentino Rossi, Arthur Leclerc – brat dirkača Formule 1 Charlesa Leclerca, nekdanji F1-dirkač Nikita Mazepin in za zadnjo dirko sezone celo 4-kratni svetovni prvak Formule 1 – Max Verstappen so le nekatera znana imena, ki so štartala na zadnji dirki sezone.

Triurno preizkušnjo v Portimau na Portugalskem je začelo več kot 60 ekskluzivnih dirkalnikov v prekrasnem in toplem poletnem popoldnevu. No, precej manj pa jih je po 3 urah dirke preizkušnjo tudi končalo v trdi temi in vetru, ki se je ob mraku dvignil nad dirkališčem. Napake dirkačev, tehnične okvare, nesreče in odstopi iz vseh mogočih razlogov so dodobra razredčili število tistih moštev in dirkačev, ki jim je bilo usojeno videti cilj. Žal med njimi ni bilo dveh za slovenske ljubitelje dirk zanimivih avtomobilov.

Že sredi dirke se je v pesku znašel BMW M4 GT3 belgijskega moštva WRT z znamenito štartno številko 46 na vratih. Avto, v katerem poleg dveh drugih dirkačev sedi tudi legenda dirk MotoGP, Valentino Rossi, je v času izleta s steze vozil njegov sodirkač, 25-letni Nemec Max Hesse. Dirke je bilo tako za 9-kratnega svetovnega motociklističnega prvaka predčasno konec.

Cilja pa ni videl niti črno-zeleni Aston Martin Vantage GT3 EVO, s katerim upravlja nemška ekipa Walkenhorst Aston Martin Racing. V dirkalniku s štartno številko 35 je namreč ta konec tedna sedel tudi eden izmed najhitrejših Slovencev, ki pa v času odstopa ni bil za volanom dirkalnika, saj je s svojo izmeno takrat že opravil. Le 7 minut pred koncem dirke, ko so do črno-bele zastavice manjkali le še štirje krogi, je bil v karambolu treh vozil udeležen tudi Kasteličev sodirkač, Ekvadorec Mateo Villagomez.

Tik pred odstopom se je moštvo Marka Kastelica nahajalo na 29. mestu, do koder so napredovali z 48. štartnega mesta, s katerega so začeli dirko. Prav Mark Kastelic je bil najbolj deloven dirkač Aston-Martinove trojice, saj mu je Švicar Lucas Legeret, ki je tudi dirko začel, avto predal na 39. mestu. Mark Kastelic je v času svoje izmene pridobil skoraj 15 mest.

Kako zahtevno je v resnici dirkanje v razredu GT3, je na svoji koži spoznal tudi zvezdnik F1 Max Verstappen. Nizozemec ne skriva, da je velik ljubitelj vseh dirk in da obožuje vse, kar ima volan in štiri kolesa. Kljub še vedno aktivni sezoni v dirkah F1 je letos vseeno nekajkrat že sedel v dirkalni kart in pa tudi v dirkaškega Mercedesa AMG GT3, ki pripada njegovemu moštvu Verstappen Racing. Max namreč rad odpelje kakšno vztrajnostno dirko v navezi z najhitrejšimi tovarniškimi dirkači tega prvenstva. Kljub temu, da so celotni vikend dirkali odlično, je naveza Verstappen-Barnicoat-Lulham dirko končala na le devetem mestu v končnem seštevku. Od Verstappna in njegove ekipe so sicer številni namreč pričakovali gladko zmago. Je pa vsekakor potrebno priznati, da je Verstappen odpeljal odlično in pokazal svoj talent. Zaradi kazni, ki jo je dobilo moštvo, se je njihov dirkalnik nahajal na 24. mestu, ko je volan v roke dobil Max, a je Red Bullov dirkač do konca dirke vseeno lepo napredoval in zaključil na končnem 9. mestu.

Zmaga na 3-urni dirki v Portimau je šla tokrat v roke drugi Mercedesovi ekipi. Za moštvo GetSpeed Mercedes so zmago tokrat osvojili Maksimilian Götz, Fabian Schiller in Ralf Aron. Pri Mercedesu se poleg zmage na zadnji dirki sezone lahko veselijo tudi naslova prvaka. Za moštvo Mercedes-AMG Mann-Filter so ga privozili Avstrijec Lucas Auer ter Nemca Maro Engel in Luca Stolz.

Mark Kastelic, Walkenhorst Racing, Aston Martin GT3 Evo: "Kaj reči za konec? Ponovno v ustih ostaja sladko-kisel okus. Kislina predvsem na račun tega, da smo tik pred koncem odstopili in ostali brez uvrstitve, čeprav se je nasmihal rezultat med trideseterico najhitrejših. To bi bil za nas odličen dosežek. Moj moštveni tovariš Mateo Villagomez je bil tik pred koncem dirke namreč žrtev enega izmed konkurentov, ki je storil napako in ga zadel. Tako smo ostali brez uvrstitve tik pred samim ciljem, a takšen je pač dirkaški šport. Še posebno v vztrajnostnih dirkah se to hitro zgodi in če želiš doseči dober rezultat, moraš najprej sploh priti do cilja. Ne jezim se na Villagomeza, saj pri vsem skupaj ni bil nič kriv in kaj podobnega bi se lahko zgodilo vsakomur na stezi. Ob tem ostajam pozitiven. Ni mi šlo toliko za rezultat, kot pa predvsem za izziv, da se končno preizkusim tudi v teh daljših vztrajnostnih dirkah, da se spoznam s še enim novim moštvom in da preizkusim še en nov avtomobil. Vesel sem, da so pri ekipi Walkenhorst Motorsport opazili moj potencial in mi ponudili sedež in s tem izkazali zaupanje. Sprva sem bil skeptičen, kako se bom znašel za volanom tega dirkalnika, ki ima motor spredaj in je radikalno drugačen od Porscheja 911, s katerim sem nastopal letos, a sem na koncu vesel, da se mi je uspelo avta hitro navaditi. Postala sva prijatelja že po vsega nekaj krogih in osvojil sem stil vožnje. Všeč mi je, da sem bil takoj hiter in da po časih krogov nisem dosti zaostajal za konkurenti v moji tekmovalni kategoriji. Celo več, od številnih, ki tu dirkajo že dlje časa, sem bil celo hitrejši. Kljub temu, da smo na koncu sicer ostali brez rezultata, sem z vikendom in izkušnjo lahko zelo zadovoljen."

Jorg Breuer, Aston Martin Walkenhorst Motorsport, moštveni direktor: "Mark Kastelic nas je ta dirkaški vikend navdušil. Pokazal je izjemen potencial in veliko hitrosti. Da je hiter mladenič, smo vedeli že prej, saj smo opazovali njegovo letošnje dirkanje. Odločili smo se, da mu za zadnjo dirko sezone ponudimo priložnost, da odpelje eno preizkušnjo za naše moštvo. Ni nas razočaral, saj so bili njegovi časi krogov povsem na ravni naših rednih dirkačev. Fant ima šele 19 let in pred njim je lepa prihodnost. Všeč nam je bila njegova predanost dirkanju in pa pozornost za vsak najmanjši detajl. Ima izjemno lastnost, da se v vsega nekaj krogih lahko povsem prilagodi na neznan avto. To je dano le redkim. Navdušeni smo in radi bi ga že naslednje leto imeli v svojem moštvu kot rednega dirkača. Skupaj preučujemo možnosti sodelovanja za več let."