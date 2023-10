Mark Škulj do stopničk na reliju za evropsko prvenstvo

Mark Škulj do tretjega mesta na reliju za evropsko prvenstvo

Mark Škulj, ki tekmuje za AMD Gorica, se je prvič uvrstil na zmagovalne stopničke svojega razreda v skupni razvrstitvi in tudi v mladinski kategoriji FIA ERC Junior. 19-letniku je to uspelo na enem izmed najhitrejših relijev sezone, na katerem so povprečne hitrosti presegale 110 kilometrov na uro.

"Zelo sem vesel tega rezultata. Reli je bil zame spet velika dirkaška šola. Nekoliko sem vendarle pazil, saj nas že prihodnjo soboto čaka pomemben reli v Sloveniji. Vsekakor pa sem vesel za konstantno vožnjo tudi na povsem neznanem terenu. To me navdaja z optimizmom za prihodnost," je po reliju dejal eden najobetavnejših avtomobilskih športnikov v Sloveniji.

Za Škulja je bil to drugi uspešen cilj na relijih za evropsko prvenstvo. Na reliju v Rimu je dosegel šesto mesto v mladinskem evropskem prvenstvu, na češkem reliju Barum pa je moral po tehnični okvari odstopiti.