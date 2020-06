Slovenski komentator v Zadru: Če bom negativen, se bom kar napil od veselja

Glede ukrepov, ki so veljali na prizorišču, je Hrastar pohvalil gostince, ki so nosili maske, a so se pojavljali tudi primeri, ko temu ni bilo tako. Na voljo je bilo sicer tudi veliko dezinfekcijskih sredstev, na stadion, ki sprejme 9000 obiskovalcev, pa so vstop dovolili 6000 ljudem. "Organizacija je bila sicer na zelo visoki ravni, podobna kakšnemu ATP-turnirju," pravi Hrastar.

Po zdaj že uradno odpovedanemu Adria Touru, ki se je končal še pred napovedanim sklepnim delom v Banjaluki in Sarajevu, smo se pogovarjali z Markom Hrastarjem, ki je za televizijo Sportklubspremljal dogajanje v Zadru. To je bila po Beogradu druga postaja za vodilnega teniškega igralca sveta Novaka Đokovića, ki je s teniškimi kolegi že v domovini pokazal, da jim je za zdravstveno-varnostne ukrepe kaj malo mar. Kljub kritikam so se nato udeležili tudi zabave v srbski prestolnici, po podobnem kopitu pa je potekalo tudi dogajanje v Zadru, kjer pa je nato pozitiven test Bolgara Grigorja Dimitrovaposkrbel za odpoved finalnega dvoboja med Đokovićem in Andrejem Rubljovom.

Slovencev po besedah Hrastarja na tribunah športnega centra Višnjik ni bilo veliko, saj je bilo po njegovem mnenju številne še vedno "strah" obiska tako množične prireditve, na kateri je tekme komentiral skupaj z rojakom Petrom Pevcem.

'Ljudi je še kar strah'

"Videla sva samo dva ali tri znane obraze. Da pa bi morala vseskozi govoriti 'živijo, živijo, živijo', to pa ne. Ljudi je bilo po mojem mnenju še kar strah. Tudi jaz sem vskočil zaradi kolega, ki ni želel priti v Zadar. Če pa me sprašujete po odstotkih, potem mislim, da Slovencev v Zadru ni bilo niti za tri odstotke,"je za 24ur.com povedal Hrastar.

Navdušenca nad tenisom in ameriško nogometno ligo NFL, ki ima 11-mesečnega sina, smo zmotili ravno med obiskom Zdravstvenega doma Ljubljana Center na Metelkovi ulici, kjer je oddal bris, nato pa se vrnil v samoizolacijo.

Od veselja bi se kar napil

"Rekli so: 'V roku 24 ur vas pokličemo in sporočimo, ali ste pozitivni ali negativni.' Če bom pozitiven, bom verjetno kar ostal na vikendu na Dolenjskem, če bom pa negativen, pa se bom verjetno kar napil od veselja,"je dejal dobro razpoloženi Hrastar, ki po povratku iz Dalmacije nima simptomov, kot so povišana telesna temperatura, suh kašelj in izcedki.

"Edine stvari, ki se pojavljajo, so psihološkega izvora. Malo kihneš in zakašljaš in si potem misliš: 'O, f**, ali je to zdaj to?' Drugače pa nobenih bolečin v sklepih, mišicah, vse čutim, tudi hrano, ker naj bi po nekaterih informacijah lahko izgubil tudi okus. Jem normalno. Včeraj sem jedel pico, vse čutim, vse voham, tako da nimam nobenih simptomov."

V stiku z Vekićevo, ki naj bi sedela poleg Dimitrova

Hrastarja je po povratku v domovino prestrašila tudi epizoda s hrvaško teniško zvezdnico Donno Vekić, s katero je bil v kontaktu, kasneje je izvedel, da je vsaj enega od dvobojev s tribun spremljala v družbi okuženega Dimitrova. A Vekićeva je medtem že potrdila, da je bila na testu negativna.

"Najbolj sem se prestrašil zaradi Donne Vekić. Pobiral sem avtograme za sina in za v pisarno, da bomo imeli njeno podpisano čepico. Nekje sem namreč prebral, da je v petek sedela poleg Dimitrova, če pa je bila poleg Dimitrova, ki je okužen ... Je pa včeraj prek Twitterja sporočila, da sta z Olgo Danilović obe negativni,"je zadovoljno sklenil Hrastar.