Markoja osvojil srebrno kolajno, Debevec 14.

Robi Markoja je osvojil svojo drugo odličje na svetovnih prvenstvih po Münchnu 2010, kjer je bil prav tako drugi v standardni puški na 300 metrov. Na celinskih tekmovanjih je osvojil dve kolajni, prvo je v standardni puški osvojil 2009, drugo pa v trojnem položaju 2021, obakrat je bilo tekmovanje v Osijeku. Markoja je dobro pripravljenost v Kairu pokazal že v nedeljskih eliminacijah, ko je zadel 598 krogov.

Na današnji osrednji tekmi v neolimpijski strelski disciplini se je dolgo časa spogledoval z najvišjo stopničko na zmagovalnem odru, na koncu pa se mu je ta izmaknila zavoljo tako imenovanih notranjih desetic. Vsi nosilci odličij na današnji tekmi, zmagovalec Finec Aleksi Leppa, srebrn Markoja in bronast Švicar Pascal Bachmann-Senti, so zadeli po 597 krogov, največje število notranjih desetic pa je imel Leppa (37), nato Markoja (32) in Bachmann-Senti (24).

Markoja je v treh serijah po deset strelov zadel vseh 100 krogov, trikrat pa še 99 krogov. "Na prvi tekmi v Kairu v trojnem položaju sem imel določene probleme pri proženju, a sem težavo odpravil že na nedeljski eliminacijski tekmi ter dobre občutke prenesel na današnjo tekmo v ležečem položaju. Izjemno vesel sem tega dosežka, kljub vetrovnim razmeram in zavoljo praha na trenutke tudi nekoliko slabši vidljivosti je bil moj nastop od prvega do zadnjega strela na zelo visoki ravni na tehničnem in taktičnem področju," je po uspehu za dejal Markoja.