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Markoja osvojil srebrno kolajno, Debevec 14.

Kairo, 19. 10. 2026 10.44 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Zračna puška na 10 metrov

Slovenski strelec Robi Markoja je na svetovnem prvenstvu z velikokalibrskim orožjem na 300 metrov v Kairu osvojil srebrno kolajno v disciplini puška leže. Prekmurec je zadel 597 krogov, njegov uspeh pa je dopolnil legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec, ki je s 594 krogi zasedel 14. mesto.

Rajmond Debevec
Rajmond Debevec
FOTO: Aljoša Kravanja

Robi Markoja je osvojil svojo drugo odličje na svetovnih prvenstvih po Münchnu 2010, kjer je bil prav tako drugi v standardni puški na 300 metrov. Na celinskih tekmovanjih je osvojil dve kolajni, prvo je v standardni puški osvojil 2009, drugo pa v trojnem položaju 2021, obakrat je bilo tekmovanje v Osijeku. Markoja je dobro pripravljenost v Kairu pokazal že v nedeljskih eliminacijah, ko je zadel 598 krogov.

Na današnji osrednji tekmi v neolimpijski strelski disciplini se je dolgo časa spogledoval z najvišjo stopničko na zmagovalnem odru, na koncu pa se mu je ta izmaknila zavoljo tako imenovanih notranjih desetic. Vsi nosilci odličij na današnji tekmi, zmagovalec Finec Aleksi Leppa, srebrn Markoja in bronast Švicar Pascal Bachmann-Senti, so zadeli po 597 krogov, največje število notranjih desetic pa je imel Leppa (37), nato Markoja (32) in Bachmann-Senti (24).

Markoja je v treh serijah po deset strelov zadel vseh 100 krogov, trikrat pa še 99 krogov. "Na prvi tekmi v Kairu v trojnem položaju sem imel določene probleme pri proženju, a sem težavo odpravil že na nedeljski eliminacijski tekmi ter dobre občutke prenesel na današnjo tekmo v ležečem položaju. Izjemno vesel sem tega dosežka, kljub vetrovnim razmeram in zavoljo praha na trenutke tudi nekoliko slabši vidljivosti je bil moj nastop od prvega do zadnjega strela na zelo visoki ravni na tehničnem in taktičnem področju," je po uspehu za dejal Markoja.

Živa Dvoršak
Živa Dvoršak
FOTO: STA

"Vse priprave za svetovno prvenstvo v Kairu sem opravil z malokalibrsko puško na 50 metrov, tako da se že veselim novembrskega svetovnega prvenstva v Dohi, kjer bom nastopil v malokalibrskih disciplinah v trojnem položaju in leže," je še dodal Markoja, ki je v svoji dolgi strelski karieri osvojil tudi številna odličja na vojaških SP, kjer se prav tako tekmuje na 300 metrov.

Triinšestdesetletni Debevec je prav tako sijajno začel preizkušnjo v deželi faraonov. V uvodnih dveh serijah je zadel maksimalnih 200 krogov, v nadaljevanju pa je nosilec zlatega olimpijskega odličja iz Sydneyja 2000 ter bronastih iz Pekinga 2008 in Londona 2012 še dvakrat zadel po 99 in 98 krogov ter tekmovanje končal na 14. mestu.

Preberi še Debevec vseh 60 strelov v deset: zmaga z evropskim rekordom

Markoja in Debevec sta bila edina slovenska strelca v Egiptu. Prekmurec je na sobotni tekmi v trojnem položaju zasedel 15. mesto. Slovensko reprezentanco med 1. in 14. novembrom v Dohi čaka še nastop na svetovnem prvenstvu v vseh strelskih disciplinah.

Reprezentanca v trapu se je iz varnostnih razlogov in razmer na Bližnjem vzhodu odpovedala nastopu, v Katarju pa bodo - če se razmere ne bodo poslabšale - v zračnih in malokalibrskih strelskih disciplinah nastopili Debevec, Markoja, Urška Kuharič in Živa Dvoršak.

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