Martin Hojak tretji v Guadalajari

Za 27-letnim Bežigrajčanom je odličen dan. V uvodni borbi je ugnal dve leti mlajšega olimpijskega podprvaka Williana Limo iz Brazilije. Slednji nikakor ni našel načina, da bi resno ogrozil slovenskega reprezentanta, bil je prisiljen tudi v nedovoljene tehnike in v podaljšku prejel tretjo kazen.

Belgijca Zelemkhana Batchaeva je moral Hojak vreči kar dvakrat. Sodniki so Slovencu najprej prisodili juko, a jo po ogledu posnetka razveljavili. Ob polovici dvoboja je sledil met za ipon.

Bronast z letošnjega evropskega prvenstva v Podgorici Rašid Mamadalijev iz Azerbajdžana je bil v četrtfinalu boljši od Slovenca, a šele po podaljšku z juko.

V repasažu je Martin Hojak z metom tik pred koncem premagal tudi vseameriškega prvaka Jacka Yonezuko iz ZDA. Andres Pariche iz Venezuele je bil v boju za bron v stoječem gardu šibkejši tekmec, nekajkrat pa presenetil z izjemno hitrimi vstopi, predvsem pa z dobro borbo v parterju. Ljubljančan je Venezuelca v podaljšku prisili v dve kazni, borbo pa po 3:44 minute dodatnega dela končal s končnim prijemom.