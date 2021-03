Martin z zlomljenim komolcem, Roglič brez poškodb

Drugače je bilo s Tonyjem Martinom, ki je moral zaradi bolečin odstopiti. Kot so pokazali zdravniški pregledi, si je Martin zlomil kost v komolcu in bo moral nekaj časa počivati, poroča spletna stran Cyclingnews.com.

"Tony si je zlomil komolec, drugih poškodb pa nima. Sumili so tudi na pretres možganov, izkazalo se je, da je z glavo vse v redu. Na žalost ga čaka prisilen počitek, najbrž bo moral izpustiti vsaj dirko po Baskiji. Vsekakor je to za nas udarec, saj je pomemben člen in ga potrebujemo," je dejal športni direktor ekipe Grischa Niermann, ki pa vseeno verjame, da je ekipa tudi brez Martina sposobna obdržati vodstvo na dirki.