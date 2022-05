Maruša Mišmaš Zrimšek po poškodbi znova v tekmovalni ritem

Maruša Mišmaš Zrimšek je 4. avgusta lani v olimpijskem finalu v Tokiu na 3000 m zapreke zasedla šesto mesto in z devetimi minutami in 14,84 sekunde popravila slovenski rekord. Nekaj časa je bilo videti, da se bo celo borila za bronasto kolajno, ki si jo je tudi želela pred nastopom, a ji je na koncu zmanjkalo moči.

Znova pripravljena

"To je bila moja zadnja tekma, potem sem zaradi poškodbe predčasno končala sezono. Bolela me je zadnja stegenska mišica. Upala sem, da bo kmalu pošla, a ni bilo tako. Še naprej sem imela težave in zato izpustila tudi zimsko sezono. Sem pa trenirala, tudi tekla na smučeh in trenirala v bazenu v tem času," je povedala slovenska rekorderka.

Pred tem so za uvod novinarske konference predvajali njen lanski olimpijski finalni tek. "Posnetek, ki sem ga videla ravnokar, mi je pognal malo adrenalina in mi dal spodbudo za naprej. Ocenjujem, da sem s tekom na smučeh napravila veliko za vzdrževanje fizične forme, marca pa sem začela teči in prepričana sem, da bom dobro tekmovala v poletni sezoni," je zagotovila.