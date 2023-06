Maruša Mišmaš Zrimšek srebrna na evropskih igrah na Poljskem

Slednja je tekla v drugi ligi na isti dan kot Maruša Mišmaš Zrimšek, v današnjem nastopu zadnjega dne prve lige pa slovenske rekorderke ni prehitela nobena atletinja.

Druga liga je tekmovala med 20 in 22. junijem, v njej je Slovenija za pol točke zgrešila napredovanje v prvo ligo. Potem je moralo nekaj slovenskih predstavnikov, ki so osvojili prva tri mesta, počakati na razplet tekem v prvi ligi. Tekmovanja ta čas najmočnejših 16 reprezentanc stare celine so potekala od 23. junija do danes.