Maruša Tereza Šerkezi mladinska evropska prvakinja

Od zmagovalke šestih mednarodnih dirk in pete na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci so bila na evropskem prvenstvu v romunskem letovišču Cheile Gradistei pričakovanja velika. Tudi sama Maruša Tereza Šerkezi je šla na svoje prvo mladinsko evropsko prvenstvo s ciljem, da osvoji medaljo: "Imela sem željo, ampak konkurenca je močna in po nepričakovani zmagi na kratkem krosu sem skušala samo še stopnjevati v olimpijskem krosu."

Po dolgotrajnem deževju je tekmovalce skrbela razmočena proga. "Še v petek je bilo blato do gležnjev. Prepričana sem bila, da bomo pol kroga tekle." A organizatorji so poskrbeli za mali čudež in progo čez noč utrdili, na roko pa jim je šlo tudi vreme. Med dirko mladincev je še padlo nekaj kapelj, do starta mladink pa se je vreme popravilo in proga se je iz kroga v krog sušila.