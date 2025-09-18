Svetli način
Maša Zec Peškirič nova selektorka ženske teniške vrste

Ljubljana, 18. 09. 2025 08.30 | Posodobljeno pred 8 dnevi

STA
Nekdanja slovenska vrhunska teniška igralka in trenerka Maša Zec Peškirič je postala nova selektorka ženske reprezentance. Kot igralka je bila med posameznicami najvišje uvrščena na 93. mesto, v igri dvojic pa na 130.

Maša Zec Peškirič
Maša Zec Peškirič FOTO: Damjan Žibert

Maša Zec Peškirič je redno nastopala v reprezentančnem dresu in pokalu federacij, med drugim pa se je na igrišču pomerila z igralkami, kot so Ana Ivanović, Caroline Wozniacki, Jelena Janković, Julia Görges in Eugenie Bouchard.

Po koncu profesionalne kariere je svoje znanje in izkušnje uspešno prenesla v trenerski poklic, v katerem deluje že več kot desetletje. Živi in dela v Berlinu, kjer kot glavna trenerka ženskih ekip in mladih tekmovalk deluje v klubu LTTC Rot-Weiss Berlin. Z izobrazbo iz marketinga ter veljavnimi trenerskimi licencami trenutno v Nemčiji opravlja usposabljanje za pridobitev najvišje trenerske A-licence. V delo reprezentance prinaša vrhunsko strokovnost, mednarodne izkušnje in strast do ekipnega duha, so prepričani pri Tenis Slovenija.

"Zastopanje države na najvišji ravni in delo z najboljšimi igralkami sta zame izjemna čast in odgovornost. Verjamem, da lahko z jasnim strokovnim pristopom, s povezovalnostjo ter spoštovanjem individualnosti ustvarimo okolje, v katerem bodo igralke zaigrale svoj najboljši tenis. Pomembno se mi zdi, da vsaka igralka dobi individualno pozornost, strokovno podporo ter čustveno stabilnost. S seboj prinašam mednarodne izkušnje, jasno strukturo in predano željo, da prispevam k razvoju slovenskega ženskega tenisa na vseh ravneh," je ob imenovanju povedala nova selektorka.

Maša Zec Peškirič je doslej v okviru reprezentančnih dejavnosti vodila mladinsko ekipo U16, sodelovala je tudi na tekmovanjih poletnega pokala U18. Kot selektorka bo v prihodnje sooblikovala delo reprezentance v članski konkurenci in po potrebi sodelovala tudi pri izbranih mladinskih projektih.

tenis Maša Zec Peškirič
