Maščevanje je sladko: Đoković v Monaku ugnal Kohlschreiberja

ŠALA DNEVA Arhiv

Z ženo sva sedela v fini restavraciji, žena se je ozrla naokrog in pri bližnji mizi opazila prijetno opitega moškega.

Med večerjo pa je kar naprej pogledovala k temu gospodu. Končno sem dejal: " Draga, opazil sem, da že kar nekaj časa pogleduješ tega moškega. Ali ga poznaš?" "Ja," je odgovorila, "to je moj bivši in tako pije že odkar sem ga zapustila pred sedmimi leti." Dejal sem:" Ta pa že dolgo praznuje!"