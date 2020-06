Masters v Cincinnatiju tik pred OP ZDA prav tako v New Yorku?

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bo letos predvidoma na sporedu med 31. avgustom in 13. septembrom, kvalifikacije pa od 24. avgusta naprej. Vendar uradne odločitve o tem pristojne organizacije in oblasti še niso sprejele. Vse teniške aktivnosti so ustavljene do konca julija, prvi turnir na mednarodni ravni pa bi utegnil biti prav masters v Cincinnatiju. Po novih načrtih naj bi ga ob zadostni podpori izpeljali med 17. in 23. avgustom v New Yorku, kar potrjujejo trije anonimni viri newyorškega časnika v vseh treh krovnih teniških organizacijah ATP, WTA in ITF. Končna odločitev za izvedbo obeh turnirjev naj bi padla v sredini ali proti koncu junija.

Ideji so po navedbah The New York Timesav vseh treh teniških zvezah naklonjeni zaradi manjše možnosti okužbe z novim koronavirusom, saj bi vsi igralci in igralke več tednov prebivali na enem mestu brez vmesnih premikov z letalskimi povezavami, povzema dpa. Ameriška tiskovna agencija AP je minuli teden poročala o scenarijih za izvedbo OP ZDA, pri čemer najbolj izstopa možnost čarterskih poletov v New York iz številnih mest po Evropi, Južni Ameriki in Bližnjem vzhodu. Igralci pa bi morali skupaj z manjšim številom članov ekipe pred vkrcanjem na letalo predložiti še potrdilo o negativnem testu na covid-19.

Še vedno pa ni jasno, koliko igralcev in igralk bo sploh lahko nastopilo na drugem turnirju velike četverice v sezoni, saj so epidemiološke slike v državah še vedno precej različne. Medtem ko se v Evropi stanje izboljšuje, so v Braziliji in nekaterih drugih državah razmere izredne, še vedno pa veljajo strogi ukrepi tudi v letalskem prometu. Drugo težavo predstavlja bližina naslednjega turnirja za veliki slam v Parizu. Francoski organizatorji namreč začetek peščenega turnirja velike četverice predvidevajo za 20. september. Tekmovanje pa bo trajalo do 4. oktobra.