Mastnak s 3. mestom v Scuolu do svojih petih stopničk v karieri

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v švicarskem Scuolu zasedel tretje mesto in se petič v svetovnem pokalu uvrstil na stopničke zmagovalnega odra. V sezoni so to druge stopničke za slovenske deskarje.

Celjan je bil najboljši v kvalifikacijah, nato je premagal Avstrijca Alexandra Payerja, se v četrtfinalu maščeval olimpijskemu prvaku, Švicarju Nevinu Galmariniju, za poraz v osmini finala olimpijskih iger v Pjongčangu, v polfinalu pa ga je zaustavil Michal Nowaczyk. Poljak, ki doslej še nikoli ni bil višje od 12. mesta, je bil hitrejši za 22 stotink sekunde. Tim Mastnakje nato v malem finalu ugnal Nemca Stefana Baumeisterja in še enkrat dokazal, da mu proga v Scuolu ustreza. Tu je dosegel eno od svojih treh zmag v svetovnem pokalu. icon-expand Tim Mastnak je z odličnim nastopom v švicarskem Scuolu prišel do svoje pete uvrstitve na zmagovalni oder v karieri. FOTO: Damjan Žibert V izločilnih bojih je od Slovencev nastopil še Žan Košir, ki je bil do zdaj v sezoni edini Slovenec na stopničkah, že v osmini finala je bil tudi od njega boljši Nowaczyk. Tržičan je na koncu zasedel 13. mesto. Rok Marguč, Črt Ikovic in Jernej Glavan so bili daleč od nastopa na glavnem delu tekme, na kateri sta zmagala ruska tekmovalca. Igor Slujev in Sofija Nadiršina sta bila najboljša prvič v karieri. Svetovni pokal, paralelni veleslalom (m), izidi:

1. Igor Slujev (Rus)

2. Michal Nowaczyk (Pol)

3. Tim Mastnak (Slo)

4. Stefan Baumeister (Nem)

5. Andreas Prommeger (Avt)

6. Benjamin Karl (Avt)

7. Nevin Galmarini (Švi)

8. Dario Caviezel (Švi)

...

13. Žan Košir (Slo)

35. Rok Marguč (Slo)

51. Črt Ikovic (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Benjamin Karl (Avt) 200 točk

2. Roland Fischnaller (Ita) 164

3. Andreas Prommegger (Avt) 161

4. Igor Slujev (Rus) 134

5. Aaron March (Ita) 112

6. Tim Mastnak (Slo) 107

7. Danielle Bagozza (Ita) 98

8. Žan Košir (Slo) 93

...

27. Rok Marguč (Slo) 17