Matej Brajkovič je svetovni prvak v biljardu na vozičkih

Cvetko Vegan pa se je z borbeno predstavo in preobratom v dvoboju proti avstralskemu tekmecu uvrstil med deset najboljših na svetu. Slovenska reprezentanca je s tem prvenstvom dokazala svojo kakovost in pripadnost svetovnemu vrhu. Štirje tekmovalci – Brajkovič, Slaček, Rus in Vegan – so pokazali izjemno igro, borbenost in športno srčnost ter pustili močan pečat v mednarodni biljardni skupnosti, je še sporočil selektor Gradišnik.