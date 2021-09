Matej Mohorič dobil zadnjo etapo Beneluksa, a za las ostal brez skupne zmage

Kot zadnja na vrsti na Beneluksu je bila zahtevna etapa od Namurja do Geraardsbergna (181,8 km), ki je vsebovala tako krajše vzpone kot odseke z granitnimi kockami, kar je popestrilo dogajanje na sedemdnevni dirki svetovne serije. 26-letni slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorius) je pred dirko za 51 sekund zaostajal za moštvenim kolegom Sonnyem Colbrellijem, ki je na šesti etapi v cilj prišel 42 sekund pred zasledovalci in s tem prišel do 30. zmage v karieri ter vodstva v skupnem seštevku.