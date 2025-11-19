Matej Mohorič še dve leti pri Bahrain-Victoriousu

Matej Mohorič je del zasedbe iz Bahrajna že od leta 2018, v tem času pa je slavil 22 od skupno 25 zmag v karieri. Nazadnje je bil sicer najboljši junija 2024 na državnem prvenstvu v vožnji na čas.
Med največje zmage 31-letnika iz Podblice spadajo tri etapne zmage na dirki po Franciji ter skupno slavje na dirkah po Poljski in Belgiji. V karieri je zabeležil etapni zmagi še na Giru in Vuelti, slavil pa je tudi na preizkušnjah po Nemčiji in Hrvaški.
V zadnjih nekaj sezonah je imel veliko težav s poškodbami in boleznimi, zaradi česar na pomembnih dirkah ni posegel tako visoko kot v nekaj prejšnjih letih. Vseeno je sezono 2025 končal z bronom na svetovnem prvenstvu po makadamu, na začetku leta pa je bil skupno drugi na dirki po Provansi, po kateri je zbolel in se dolgo pobiral.
Najvišje je na letošnjem Touru končal v zadnji etapi v Parizu, ko je bil tretji. Kasneje je bil še peti na VN Quebeca, na svetovnem prvenstvu v Ruandi in na evropskem prvenstvu v francoskih departmajih Drome in Ardeche pa je bil del slovenske reprezentance, ki je Tadeju Pogačarju pomagala do zlatih kolajn na cestnih dirkah.
Podaljšanje pogodbe Mohoriča z Bahrain-Victoriousom je bilo sicer le vprašanje časa, zdaj pa je jasno, da bodo v ekipi prihodnje leto dirkali štirje Slovenci. Ob Mohoriču bodo to še Žak Eržen, Matevž Govekar in Jakob Omrzel, ki se je raven višje preselil iz razvojne ekipe.
