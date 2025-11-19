Matej Mohorič še dve leti pri Bahrain-Victoriousu

Matej Mohorič je del zasedbe iz Bahrajna že od leta 2018, v tem času pa je slavil 22 od skupno 25 zmag v karieri. Nazadnje je bil sicer najboljši junija 2024 na državnem prvenstvu v vožnji na čas.

Med največje zmage 31-letnika iz Podblice spadajo tri etapne zmage na dirki po Franciji ter skupno slavje na dirkah po Poljski in Belgiji. V karieri je zabeležil etapni zmagi še na Giru in Vuelti, slavil pa je tudi na preizkušnjah po Nemčiji in Hrvaški.

V zadnjih nekaj sezonah je imel veliko težav s poškodbami in boleznimi, zaradi česar na pomembnih dirkah ni posegel tako visoko kot v nekaj prejšnjih letih. Vseeno je sezono 2025 končal z bronom na svetovnem prvenstvu po makadamu, na začetku leta pa je bil skupno drugi na dirki po Provansi, po kateri je zbolel in se dolgo pobiral.