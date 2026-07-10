Matevž Manfreda v velikem finalu, Mia Medved s kvalifikacijsko zmago

V prvem delu četrtkovega tekmovalnega sporeda na olimpijskem prizorišču v Montrealu sta v kvalifikacijah na 200 metrov nastopila dva slovenska predstavnika. Matevž Manfreda je v prvi kvalifikacijski skupini zaostal za Srbom Markom Dragosavljevićem in Litovcem Arturasom Sejo ter si s tretjim časom predtekmovanja brez težav zagotovil napredovanje v naslednjo fazo tekmovanja.

Polfinalni nastop si je s prav tako tretjim mestom v četrti kvalifikacijski skupini zlahka zagotovil tudi Anže Pikon, ki je v cilj priveslal za Norvežanom Gunnarjem Eidejem in Italijanom Iagom Bebetom. Slovenska predstavnika, ki bosta v Kanadi tekmovala tudi v dvojcu, sta v drugem delu tekmovalnega dne nastopila še v polfinalu. V drugi polfinalni skupini je svojo nalogo z odliko opravil Matevž Manfreda, ki je dosegel najboljši čas in si zagotovil nastop v finalu A na 200 metrov. Manfreda je sicer imel skupno tretji čas polfinalnih tekem.