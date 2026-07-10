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Matevž Manfreda v velikem finalu, Mia Medved s kvalifikacijsko zmago

Ottawa, 10. 07. 2026 07.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Rok Šmit in Mia Medved

Montreal ta konec tedna gosti tretjo tekmo za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah. Mia Medved je zmagala v svoji kvalifikacijski skupini na 500 metrov, Matevž Manfreda si je z zmago v polfinalni skupini zagotovil finale A na 200 metrov, v finalu B na najkrajši razdalji pa bo veslal Anže Pikon, ki je imel peti čas polfinalne skupine.

V prvem delu četrtkovega tekmovalnega sporeda na olimpijskem prizorišču v Montrealu sta v kvalifikacijah na 200 metrov nastopila dva slovenska predstavnika. Matevž Manfreda je v prvi kvalifikacijski skupini zaostal za Srbom Markom Dragosavljevićem in Litovcem Arturasom Sejo ter si s tretjim časom predtekmovanja brez težav zagotovil napredovanje v naslednjo fazo tekmovanja.

Polfinalni nastop si je s prav tako tretjim mestom v četrti kvalifikacijski skupini zlahka zagotovil tudi Anže Pikon, ki je v cilj priveslal za Norvežanom Gunnarjem Eidejem in Italijanom Iagom Bebetom. Slovenska predstavnika, ki bosta v Kanadi tekmovala tudi v dvojcu, sta v drugem delu tekmovalnega dne nastopila še v polfinalu. V drugi polfinalni skupini je svojo nalogo z odliko opravil Matevž Manfreda, ki je dosegel najboljši čas in si zagotovil nastop v finalu A na 200 metrov. Manfreda je sicer imel skupno tretji čas polfinalnih tekem.

Matevž Manfreda
Matevž Manfreda
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Anže Pikon je veslal v tretji polfinalni skupini in pol sekunde zaostal za uvrstitvijo v finale A. Peti čas polfinalne skupine mu je prinesel nastop v sobotnem finalu B. Uvodni dan tekme se je na progo podala še Mia Medved, ki je veslala v kvalifikacijah kajakašic na 500 metrov. Primorka je postavila najboljši čas tretje kvalifikacijske skupine in imela 39 stotink prednosti pred najbližjo zasledovalko Zsoko Csikos z Madžarske. Medved, ki je imela skupno peti čas predtekmovanja, je tako zlahka prišla do polfinalne preizkušnje, ki bo na sporedu v petek.

V petek bo v kvalifikacijah kajakašic na 200 metrov nastopila tudi Anja Apollonio.

Razlagalnik

V tekmovanjih v šprintu na mirnih vodah finala razdelijo tekmovalce glede na njihove dosežene čase v predhodnih fazah, kot so polfinala. Finale A je najpomembnejša tekma, v kateri se najboljši tekmovalci borijo za končne medalje in najvišja mesta v skupnem seštevku. Finale B pa je namenjeno tekmovalcem, ki se niso uvrstili v finale A, vendar so dosegli dovolj dobre rezultate za nadaljnje tekmovanje; v njem se borijo za razvrstitev od devetega mesta navzdol.

Svetovni pokal v šprintu na mirnih vodah je prestižna serija mednarodnih tekmovanj, ki poteka pod okriljem Mednarodne kajakaške zveze (ICF). Tekmovanja potekajo na mirnih vodnih površinah, kjer kajakaši in kanuisti tekmujejo na različnih razdaljah, običajno 200, 500 in 1000 metrov. Ti dogodki so ključni za nabiranje točk na svetovni lestvici in služijo kot pomemben pokazatelj pripravljenosti športnikov pred večjimi tekmovanji, kot sta svetovno prvenstvo ali olimpijske igre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kajak kanu mirne vode

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