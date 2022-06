Matteo Berrettini do sedme turnirske zmage, Hurkacz v Halleju premagal Medvedjeva

Italijan Matteo Berrettini je dosegel sedmo zmago na teniških turnirjih ATP. Lanski osmoljenec finalnega dvoboja za grand slam v Wimbledonu je v današnjem finalnem obračunu turnirja Queens v Londonu z nagradnim skladom 2.134.520 evrov po uri in 34 minutah premagal Srba Filipa Krajinovića s 7:5 in 6:4 ter ubranil lansko lovoriko. Prvi igralec sveta Danil Medvedjev pa je v finalnem dvoboju travnatega turnirja ATP v Halleju klonil proti Poljaku Hubertu Hurkaczu. Rus je v finalni dvoboj po uri in štirih minutah izgubil z 1:6 in 4:6.

Šestindvajsetletni in 196 cm visoki Italijan je doslej tudi dvakrat slavil v Stuttgartu, enkrat pa še v Beogradu, Budimpešti in Gstaadu. * Izid: - Queens, ATP (2.134.520 evrov): - finale: Matteo Berrettini (Ita/2) - Filip Krajinović (Srb) 7:5, 6:4. icon-expand Hubert Hurkacz FOTO: AP Hurkacz boljši od Medvedjeva To je za 12. igralca na lestvici ATP peta zmaga na turnirjih ATP in prva na travnati podlagi. Hurkacz je prav tako lani v Wimbledonu premagal Medvedjeva, letos pa ruski teniški igralec na najbolj slovitemu turnirju na svetu ne bo nastopil, saj so organizatorji po ruski invaziji na Ukrajino prepovedali nastope za ruske in beloruske igralce. * Izid: - Halle, ATP (2,134,520 evrov): - finale: Hubert Hurkacz (Pol/5) - Danil Medvedjev (Rus/1) 6:1, 6:4.