Mavsar: Zmaga nad Južno Korejo je lepa popotnica pred tekmo z Norveško

"Morda je prisotno malce grenkega priokusa, saj smo si v enem trenutku priigrale že deset zadetkov prednosti (27:17), ob koncu tekme pa popustile in dovolile tekmicam, da se nam približajo na štiri gole zaostanka. A nič ne de, na koncu se pomni zgolj in samo zmaga," je po novem paru točk na svetovnem rokometnem prvenstvu za rokometašice uvodoma dejala 32-letna levokrilna igralka ljubljanskega Krima Mercatorja Tamara Mavsar.

Ta ne skriva navdušenja nad predstavami slovenske reprezentance na letošnjem mundialu, na katerem si lahko četa Dragana Adžića, če bo nadaljevala v podobnem ritmu, zagotovi vsaj olimpijske kvalifikacije. "Verjamem, da lahko ohranimo trenutno raven igre. Norvežanke so naše naslednje nasprotnice, že lani na domačem evropskem prvenstvu smo videle, da se lahko enakovredno kosamo z njimi. Ena od glavnih nalog bo zmanjšati število tehničnih napak v napadu, in če nam to uspe, je možno prav vse," je še dodala Mavsarjeva, z devetimi zadetki najučinkovitejša posameznica v slovenski reprezentanci ob zmagi nad Južno Korejo z 31:27.