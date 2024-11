Mavsarjeva o nočni mori, Adžić pa še naprej 'trdno' v sedlu Krima?

V vrstah rokometašic Krima Mercatorja je bila po visokem porazu v 7. krogu Lige prvakinj proti favoriziranemu Metzu (25:34) razumljivo prisotna slaba volja. Aktualne francoske državne in pokalne prvakinje so predvsem v drugem polčasu obračuna v Stožicah odčitale pravo lekcijo ljubljanskim rokometašicam, ki so lahko le nemo spremljale, kako gostje iz minute v minuto višajo svojo prednost. Izkušena Tamara Mavsar je po koncu dvoboja izpostavila predvsem velik padec zbranosti celotnega moštva, kar je pripeljalo do neizogibnega poraza.

V oči predvsem bode nemoč Krima Mercatorja v drugem polčasu, v katerem ni uspel vzpostaviti ravnotežja v igri, ki je (od)šla povsem na stran aktualnih francoskih državnih in pokalnih prvakinj. Metz je znova pokazal, kako igra vrhunsko rokometno moštvo, ki se glede na kakovost igralskega kadra upravičeno bori za uvrstitev na zaključni turnir četverice. Če so bile gostje še v prvem polčasu malce zadržane v svoji igri, kljub nekajkratni prednosti s tremi do štirimi goli (1:4, 4:8 ...), pa so v nadaljevanju tekme povsem zagospodarile na stoženskem parketu in se ob zaključnem zvoku sirene veselile več kot zaslužene zmage z devetimi zadetki naskoka (25:34).

Vse bolj se zdi, da Dragan Adžić izgublja nadzor nad ekipo, ki je bila pred sezono – vsaj tako so zatrjevali vodilni člani kluba – sestavljena za velike stvari. Je napočil čas za spremembo na klopi Krimovk? FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Prvi polčas smo odigrale solidno in na odmor odšle z znosnim zaostankom (13:15), v nadaljevanju pa se nam je kot že ničkolikokrat v zadnjih sezonah pripetil (pre)velik padec v zbranosti in posledično v igri. Metz je očitno naša nočna mora, saj ne najdemo pravega recepta za njihovo hitro igro," je nekaj trenutkov po tretjem zaporednem porazu dejala ena najizkušenejših posameznic v vrstah Krima Tamara Mavsar in dodala: "Verjele smo, da bomo v drugem polčasu še malce dodale k agresivnosti in kombinatoriki ter skušale preobrniti rezultat, a se je zgodilo ravno nasprotno. Znova so nam vsilile svoj ritem igre, pri nas pa je v drugem polčasu sledil razpad sistema in posledično smo doživele visok poraz."

Svoj pogled na obračun med Krimom in Metzem je podala tudi strokovna sodelavka ob prenosih tekem Lige prvakinj na Kanalu A Barbara Lazović. Nekdanja dolgoletna kapetanka slovenske izbrane vrste je s težavo našla primerne besede za pojasnitev kolapsa v igri Krima v drugem polčasu. "Pridružujem se besedam Mavsarjeve, ki je lepo povzela ključne trenutke na tekmi, ko je prišlo do prednosti na strani Metza. Ta je znova pokazal, da je vrhunska ekipa in nerešljiva uganka za Krim. Žal," je zgolj skomignila z rameni od letošnjega poletja upokojena rokometašica.