Max Verstappen zmagovalec zadnje dirke sezone formule 1

Nizozemski dirkač, za katerega je to bila deseta zmaga v karieri, je vodil od začetka do konca, bistveno mu načrta ni pokvaril niti varnostni avto, ki je na stezo zapeljal že po 10 krogih po odstopu zmagovalca zadnje dirke Sergia Pereza, ki mu je odpovedal dirkalnik. Max Verstappen je vodil praktično od začetka do konca, v zaključku dirke pa je varno krmaril v vodstvu približno desetih sekund. Drugo mesto je vpisal Valtterri Bottas, ki je tako ubranil drugo mesto v skupnem seštevku, novi-stari prvak Lewis Hamiltonpa se je tokrat po vrnitvi po okužbi z novim koronavirusom moral zadovoljiti s tretjim mestom.