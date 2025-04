Max Verstappen najhitrejši v kvalifikacijah Suzuke

V SP po prvih dveh postajah sezone 2025 vodi Norris s 44 točkami, osem točk zaostaja Verstappen, devet pa Russell.

Dogajanje v Suzuki so na treningih in tudi kvalifikacijah zaznamovali manjši požari; zaradi vročine in suhe trave ob stezi so iskrice z dirkalnikov večkrat poskrbele za vžig trave, tako da so morali dogajanje vsakič prekiniti in goreče zaplate pogasiti. Za nedeljsko dirko je sicer vremenska napoved bolj deževna.