Max Verstappen zmagal in prevzel vodstvo v skupnem seštevku

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Španije v svetovnem prvenstvu formule ena v Barceloni. S tem je svetovni prvak tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, potem ko je izkoristil odstop do takrat vodilnega na dirki, Monačana Charlesa Leclerca (Ferrari).

Do danes najboljši v razvrstitvi, Charles Leclerc, je bil po zmagi v sobotnih kvalifikacijah in odličnem startu zanesljivo na poti do svoje pete zmage v karieri in tretje letos, a je v 27. krogu nenadoma izgubil moč motorja in posledično prvič v sezoni odstopil. Verstappen je bil v prvem delu dirke prvi Monačanov zasledovalec, nato pa je v devetem krogu napravil napako, zdrsnil s steze in padel na četrto mesto. Po Leclercovem odstopu in postanku Mehičana Sergia Péreza (Red Bull) se je v vodstvu znašel Britanec George Russell in je za sabo zadrževal oba dirkača Red Bulla. Verstappen je po postanku sicer napadal mladega Britanca v mercedesu, a tudi zaradi težav s pomičnim zadnjim krilcem obtičal za Russllom. Po spremenjeni strategiji je nato del dirke odpeljal z mehko različico gum in se s hitrimi časi znova vključil v boj za zmago. Po Nizozemčevem zadnjem postanku je bilo namreč jasno, da bo imel v zadnjih 20 krogih na voljo boljše pnevmatike, svojega moštvenega kolega Sergia Péreza pa je po ukazu iz boksov brez težav prehitel.

icon-expand Max Verstappen je kljub težavam zmagal četrtič letos in prevzel vodstvo v skupnem seštevku FOTO: AP

'Ničesar nisem mogel storiti' "Kar naenkrat me je zaneslo iz ovinka, saj se je nenadoma pojavilo veliko vetra od zadaj. Ničesar nisem mogel storiti. Težave so se nadaljevale, ko sem bil za Russllom in imel možnost za prehitevanje. Takrat mi je ponagajalo še zadnje krilce, saj se na ravnini ni odprlo," je vse težave povzel Nizozemec. "Spremenili smo strategijo, sam pa sem le ostal osredotočen na vožnjo. Težko kaj spremeniš, ko naletiš na nepredvidene težave. To ni bil ravno najboljši začetek, je bil pa zaključek toliko boljši. Dirkalnik je dobro deloval tako na mehkih kot na trših gumah, v užitek mi je bilo dirkati v Španiji," je še dodal Verstappen.

