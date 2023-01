McDonald senzacionalno izločil branilca naslova Rafaela Nadala

Mackenzie McDonald je v prvem nizu izkoristil številne napake Rafaela Nadala in povedel z dvema "breakoma" prednosti (4:1). Šestintridesetletnik z Majorke je enega od dveh odvzemov servisa še izničil, drugega pa ne. V drugem nizu je 27-letni Kalifornijec znova povedel z "breakom", a je v četrti igri Nadal izenačil. V sedmi pa je Američan znova povedel, po obrambnem udarcu v naslednji igri pa je Španec začutil bolečino in zahteval zdravniški odmor.

Dvakratni zmagovalec Melbourna v letih 2009 in lani je bil tudi pred poškodbo daleč od svoje prepoznavne ravni. Že od prihoda v Avstralijo, kjer je izgubil tudi oba posamična obračuna na pokalu United, nikakor ni našel prave igre.

Po nekaj minutah v garderobi se je vrnil na igrišče in ob težavah z gibanjem zaigral bolj agresivno, raven tekmeca pa je precej padla. Vseeno je v ključnih trenutkih Američan bolj premikal Nadala po igrišču in v 11. igri tretjega niza prišel do odločilnega "breaka". Šestintridesetletnik z Majorke je prvič izgubil v drugem krogu OP Avstralije, pred tem pa je dvakrat zaradi poškodbe odpovedal udeležbo v deželi tam spodaj (2006, 2013). Enkrat je izgubil že v prvem krogu (2016).

"Iskreno sem zelo zadovoljen z igro, sploh na začetku. Dobro sem igral, odlično serviral in vračal začetne udarce. V tretjem nizu pa je bilo kar zahtevno, saj moraš biti z glavo pri stvari. Vseeno sem našel način, da sem izvlekel zmago. Vesel sem," je po tekmi dejal McDonald. "Je velik šampion, v kakršnemkoli položaju se že znajde, se nikoli ne bo predal. Tudi v načetem stanju je vedno težko premagati tako velikega tekmeca. Moral pa sem ostati osredotočen na svojo igro, malce pa me je njegova poškodba vseeno iztirila," je priznal Kalifornijec. V tretjem krogu se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med Japoncem Yoshihitom Nishioko in Čehom Daliborjem Svrčino.