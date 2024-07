McEnroe: Za navijače je Đoković Darth Vader Wimbledona

OGLAS

"Kaj je naredil narobe? Je to zato, ker tekmuje? Ker si želi zmag, kot so si jih želeli tudi ostali? Je kriv njegov videz? Njegovo poreklo?" se je spraševal John McEnroe. "Tekmuje enako kot vsi ostali. V primerjavi z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom pa deluje kot nekakšen Darth Vader."

V nadaljevanju je trikratni zmagovalec Wimbledona še dodal: "Kdo se lahko primerja s Federerjem in Nadalom v smislu doprinosa k teniški igri? Nihče. Toda nato je prišel Đoković in pokvaril zabavo. Mislim, da bi si glede tega zaslužil več spoštovanja," je v svojem slogu dejal McEnroe, sicer tudi sam znan po ne ravno idiličnih odnosih z gledalci in sodniki.

Đoković se je po koncu dvoboja osmine finala obregnil ob nenaklonjenost gledalcev. "Vsem, ki ste izkazali nespoštovanje do igralca - v tem primeru mene - želim lahko noč," je zbranim dejal s 24 osvojenimi turnirji za grand slam najuspešnejši igralec v zgodovini tenisa.