McEnroe o aferi Đoković: Žalostno je, kako se je končalo

John McEnroe je eden od legend teniškega športa, a kot je običajno zanj, je vedno zelo neposreden in takšen je bil tudi njegov komentar na dogajanje glede sage, povezane z Novakom Đokovićem. Ob nastopu na televiziji ESPN je bil zelo kritičen do razpleta in predvsem ravnanja avstralske vlade v tem primeru. "To, kar se je zgodilo v zadnjih 12 dneh, je absolutna šala," je dejal. "Žalostno je, kako se je končalo. Gledal sem, kako se je dogajalo v živo. To je popolno sranje. Če se on odloči, da se ne bo cepil in avstralske oblasti rečejo: 'Ne moreš iti, če nisi cepljen,' je zame to konec zgodbe. Je črno ali belo."

"On se na koncu sam odloči, ali želi to storiti ali ne. Ima svoja zelo močna prepričanja, do katerih pa je upravičen. Fant je tukaj zmagal devetkrat, to mu je treba priznati. Jaz imam sedem naslovov za grand slam, on jih ima 20. Razlog, da jih ima veliko več od mene, je tudi v tem primeru. Bil je pripravljen prevzeti tveganje in odpotovati v Avstralijo," je še povedal nekdanji ameriški teniški zvezdnik.

"Govorite o tipu, ki bi lahko podrl rekord Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki je bil pripravljen iti na vse, tudi sprejeti navodila: 'Nočem se cepiti, vendar bom storil vse, kar je potrebno, da bom zraven.' Način, kako se je vse skupaj dogajalo, ni v redu," je prepričan McEnroe.

McEnroe se je tudi spraševal, zakaj je bilo Đokoviću, ki je menil, da mu je bila odobrena zdravniška izjema zaradi cepljenja proti covidu-19, na koncu koncev sploh dovoljeno potovati v Avstralijo. "V redu, predpostavimo, da je bilo mišljeno, da ne bo igral, potem pa je nenadoma zbolel in potem je dobil dovoljenje za medicinsko izjemo in bi lahko igral. A tega mu ne morete povedati, ko je že odpotoval tja. Ideja, da vlada in ti ljudje niso bili v dogovoru med seboj, ne zdrži. Žal mi je. S tem se ne strinjam. Vsi so vedeli, kaj se dogaja."