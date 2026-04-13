McIlroy zmagovalec mastersa v Augusti

Šele lani je Rory McIlroy končal svojo dolgo sušo na Magnolia Lanu in z zmago sklenil svoj grand slam kariere. "Preprosto ne morem verjeti, da sem 17 let čakal na zeleni jopič, zdaj pa imam že dva zaporedoma," je dejal severnoirski golfski zvezdnik, potem ko je postal šele četrti profesionalec v zgodovini, ki je drugo leto zaporedoma slavil zmago v Augusti. Z ubranitvijo naslova na mastersu se je pridružil elitni skupini - pred njim so ta podvig dosegli le golfske legende Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) in Tiger Woods (2001/02). Za svojo šesto veliko zmago je drugi igralec sveta zaslužil 3,84 milijona evrov.

Medtem se je Scottie Scheffler zadnji dan turnirja s sedmega mesta pomaknil na končno drugo, tretje mesto pa so si delili Američan Cameron Young, Angleža Justin Rose in Tyrrell Hatton ter Russell Henley iz ZDA. MyIlroy pa je poskrbel za dramatičen zaključek turnirja. A tako kot lani, ko je McIlroy končno v svojem 17. poskusu osvojil manjkajoči naslov za grand slam, tudi letos ni šlo brez drame. Tudi letos se je znova znašel v nevarnosti, da bi izgubil turnir kljub rekordni prednosti na polovici tekme. Po prvi tretjini zadnjega kroga je za Youngom zaostajal že za tri udarce, Scheffler pa se je po brezhibnih 68 udarcih nenadoma vrnil v boj za naslov. McIlroy je vseeno ostal osredotočen in si s štirimi birdieji zgradil udoben položaj pred zadnjo luknjo, kjer bi bil za zmago dovolj že bogey. Toda z luknje je žogica izginila v gozd in drama se je začela znova. "Ko sem stopil z 18. luknje in nisem vedel, kje je moja žogica, je bil to verjetno najbolj stresen trenutek mojega življenja. Lahko bi šla kamor koli. Lahko bi bila kjer koli," je odkrito priznal McIlroy. "Nikoli si ne olajšam dela," toda zmagovalec šestih majorjev je imel srečo na svoji strani in se je v igro vrnil s fenomenalnim udarcem na 10. luknji.

