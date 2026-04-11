McIlroy v vodstvu z rekordnimi šestimi udarci prednosti

Augusta, 11. 04. 2026 10.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Rory McIlroy

Severni Irec Rory McIlroy je vodilni po drugem dnevu Mastersa v Augusti. Pred drugouvrščenima Američanoma Samom Burnsom in Patrickom Reedom ima rekordnih šest udarcev prednosti. Severnoirski golfist je s tem na dobri poti, da ubrani lanski naslov.

Rory McIlroy
Rory McIlroy
FOTO: Profimedia

Rory McIlroy, ki je prvi dan za igrišče potreboval 67 udarcev, ga je v petek zmogel s 65 udarci. Njegova najbližja zasledovalca Američana Sam Burns in Patrick Reed pa sta v petek porabila 71 oziroma 69 udarcev. S tem se McIlroyju odpirajo vrata, da postane četrti golfist, ki bi ubranil zmago na tem turnirju. Pred njim je to uspelo Jacku Nicklausu (1965 in 1966), Nicku Faldu (1989/90) in Tigerju Woodsu (2001/02).

"To je bil zame izjemen zaključek serije. Ko sem bil na 12. udarcu, si nisem predstavljal, da bom pred koncem tedna vodil s šestimi točkami. Zdaj se bom enostavno osredotočil na svojo igro in nadaljeval v visokem ritmu," je povedal severnoirski golfist, ki je blestel v končnici dneva.

Kar šest od sedmih lukenj je odigral z birdiejem oziroma tremi udarci. "Sploh si nisem predstavljal, da šest od sedmih lukenj lahko odigram z birdiejem," je še dejal McIlroy in dodal, da je igrišče v Augusti posebno in da je imel vedno občutek, da je prav tukaj, ko se igra odpre, mogoče nadaljevati dobro serijo. "In danes popoldan je bilo tako." Posebej je zablestel na 17. luknji, ki jo je zaključil z udarcem s 26 metrov.

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler
FOTO: Profimedia

Igralec s Severne Irske, drugi na svetovni jakostni lestvici, močno odstopa od konkurence. Slabše kaže vodilnemu na lestvici, Američanu Scottieju Schefflerju, ki je po dveh dneh na zanj skromnem 24. mestu. Drugi Američan Bryson DeChambeau, ki je pred turnirjem prav tako sodil v krog favoritov, je v petek potreboval 76 udarcev, v soboto 74, s čimer se ni prebil niti med najboljših 50 in je tekmovanje že končal. Zaradi zdravstvenih težav po zadnji avtomobilski nesreči na turnirju manjka tudi Tiger Woods.

golf rory mcllroy masters augusta

Sinner in Alcaraz gladko do polfinala, uspešen tudi domačin Vacherot

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
