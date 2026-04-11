McIlroy v vodstvu z rekordnimi šestimi udarci prednosti

Rory McIlroy, ki je prvi dan za igrišče potreboval 67 udarcev, ga je v petek zmogel s 65 udarci. Njegova najbližja zasledovalca Američana Sam Burns in Patrick Reed pa sta v petek porabila 71 oziroma 69 udarcev. S tem se McIlroyju odpirajo vrata, da postane četrti golfist, ki bi ubranil zmago na tem turnirju. Pred njim je to uspelo Jacku Nicklausu (1965 in 1966), Nicku Faldu (1989/90) in Tigerju Woodsu (2001/02).

"To je bil zame izjemen zaključek serije. Ko sem bil na 12. udarcu, si nisem predstavljal, da bom pred koncem tedna vodil s šestimi točkami. Zdaj se bom enostavno osredotočil na svojo igro in nadaljeval v visokem ritmu," je povedal severnoirski golfist, ki je blestel v končnici dneva.

Kar šest od sedmih lukenj je odigral z birdiejem oziroma tremi udarci. "Sploh si nisem predstavljal, da šest od sedmih lukenj lahko odigram z birdiejem," je še dejal McIlroy in dodal, da je igrišče v Augusti posebno in da je imel vedno občutek, da je prav tukaj, ko se igra odpre, mogoče nadaljevati dobro serijo. "In danes popoldan je bilo tako." Posebej je zablestel na 17. luknji, ki jo je zaključil z udarcem s 26 metrov.