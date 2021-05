McLaren podaljšal z Landom Norrisom

Britanska ekipa formule 1 McLaren je predčasno podaljšala pogodbo z Landom Norrisom za več let. Kot so iz moštva sporočili pred dirko za veliko nagrado Monaka za zdaj ni znano, za koliko let je podpisal 21-letni Britanec, ki je dirkač tega moštva od leta 2019.

icon-expand Norris (na fotografiji) ob prihodu na dirkališče v Bahrajnu pred dirko v letošnji sezoni. FOTO: AP Kot še piše v sporočilu za javnost, so pri McLarnu s tem "zacementirali" usodo Landa Norrisa, ki je v svetovnem prvenstvu te sezone na četrtem mestu, za naslednjih nekaj let. Označili so ga za enega največjih talentov v karavani. Leta 2019 je sezono F1 končal na 11. mestu, lani pa je bil v svetovnem prvenstvu deveti. icon-expand