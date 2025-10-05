McLaren že konstruktorski prvak, Russell zmagovalec, prepir Norrisa in Piastrija

"Izjemno. McLaren je opravil izjemno delo, tako ekipa tukaj kot fantje in dekleta doma. Formula 1 je tako zahtevna in težka, da je zmagoslavje res sladko. Malo bomo proslavili, potem pa spet na delo," je uspeh pospremil direktor ekipe Zak Brown .

McLarnovo zmagoslavje je bilo pričakovano, saj je imela britanska ekipa veliko prednost in bi naslov potrdila na kateri od naslednjih dirk, če ji danes ne bi uspelo. Potrebovala je le 13 točk, da bi dosegla neulovljiv naskok. S tretjim in četrtim mestom svojih dirkačev je že v Singapurju razblinila vse dvome, zdaj ima 650 točk, Mercedes pa 325.

Vodilni v seštevku sezone, drugi McLarnov dirkač, Avstralec Oscar Piastri , je bil tokrat četrti. Medtem ko se je George Russell veselil pete zmage v karieri in po Kanadi druge letos – na poti do nje ni imel težav, saj je po sobotni zmagi v kvalifikacijah izkoristil najboljši startni položaj in vodil od starta do cilja –, je zdaj dogajanje v seštevku sezone malenkost bolj zgoščeno.

A v ekipi vendarle ni vse idealno, spet se je zaiskrilo med obema dirkačema, ki sta v boju za naslov. Tokrat je bil krivec Lando Norris, žrtev pa Piastri. V prvem krogu je namreč kmalu po startu Britanec ob ostrem prehitevanju najprej oplazil Verstappna, potem pa zadel še moštvenega sotekmovalca ter ostal pred njim. Avstralec je svoje inženirje po radijski zvezi spraševal, ali bodo ukrepali, a ni dobil konkretnega odgovora. Temu se je v pogovoru s prireditelji dirke po koncu izognil tudi Norris, saj je dogajanje v prvih zavojih označil za tipično dirkaško in posledico spolzkega asfalta.

Prav veliko akcije navijači ob ulični progi v nočnem Singapurju niso videli. Russell je pobegnil s starta in tekmece pustil za sabo, Verstappen je po menjavah pnevmatik spet prišel do drugega mesta, prav tako sta na svojih mestih ostala oba McLarnova dirkača.

Norris je sicer v zaključnih krogih nekaj zaostanka za Nizozemcem zmanjšal, a ni prišel dovolj blizu, da bi lahko napadel.

Današnji razplet pa morda omogoča tudi razširitev boja za naslov prvaka. Če se je še pred kakšnim mesecem zdelo, da bosta dirkača v oranžnih bolidih sama odločala o tem, kdo bo najboljši, se zdaj v igro po zmagi v Bakuju in današnjem drugem mestu vrača Verstappen, s še obvladljivim zaostankom pa ima nekaj teoretičnih možnosti tudi Russell.

Piastri je ostal v vodstvu SP, a se je prednost nekoliko stopila. Zdaj ima 336 točk, Norris 314, Verstappen pa 273. Russell je četrti z 237 točkami.

"Vse smo poskušali, a ni šlo. Drugo mesto je tako največ, kar smo lahko iztržili," je po dirki priznal Verstappen.

Russell je bil zmage vesel tudi zato, ker je z letošnjim uspehom pozabil na smolo izpred dveh let, ko je v lovu na zmago pretiraval in se zaletel v zaščitni zid v zadnjem krogu.

"Počutim se izjemno, še posebej ob spominu na dogajanje pred dvema letoma. Hvaležen sem ekipi, ki je celoten konec tedna opravljala odlično delo. Presrečen sem," je dejal Britanec.

Naslednja postaja formule 1 bo dirka v ameriškem Austinu čez 14 dni.