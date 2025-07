McLarna v Belgiji s prvega položaja, Verstappen četrti

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugo startno vrsto sta si v današnjih kvalifikacijah privozila Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Slednji je zmagal na današnji sprinterski dirki svetovnega prvenstva. Za štirikratnim verižnim prvakom v letih 2021, 2022, 2023 in 2024 sta se uvrstila Piastri in Norris.