Med deseterico klubov, ki že imajo zeleno luč za nastop v LP, ni Celjanov

Devet ekip ima mesta v tekmovanju glede na lestvico EHF po državah že zagotovljena, dodatno mesto pa je po novih pravilih šlo v roke Flensburg-Handewittu kot predstavniku Nemčije, številke 1 na lestvici EHF. Med deseterico klubov, ki že imajo zeleno luč za nastop v LP, ni Celja Pivovarne Laško. Udeležbo teh ekip (PPD Zagreb, Aalborg, Barca, PSG, Kiel, Flensburg-Handewitt, Veszprem, Vardar 1961, Vive Kielce, Porto) mora sicer potrditi še izvršni odbor EHF. Še 14 ekip pa je najavilo željo po igranju v ligi prvakov, med njimi so tudi celjski rokometaši. Posebna komisija EHF bo 17. junija ocenila prijavljene klube po različnih merilih (prizorišče, TV, gledalci, pretekli uspehi v tekmovanju, gospodarjenje z LP, digitalna podpora) in pripravila priporočila za izvršni odbor EHF, ki bo odločal o preostalih šestih mestih, ki so še na voljo. Končni seznam udeležencev lige prvakov za novo sezono bo znan v petek, 19. junija.

Žreb skupinskega dela bo nato na sedežu EHF na Dunaju 1. julija z neposrednim prenosom, je še sporočila krovna evropska rokometna zveza.