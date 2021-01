Med kandidati za zamenjavo Červarja tudi Veselin Vujović

Poleg Vujovića se omenjajo še Hrvoje Horvat (dosedanji pomočnik Červarja), Ivica Obrvan (nekdanji selektor Severne Makedonije) in Slavko Goluža, za katerega 24sata piše, da ima rad izzive in da ima daleč največ možnosti, da prevzame krmilo hrvaške reprezentančne barke. "Pozna igralce, igralci njega, pozna njihove zmožnosti. Pogum, ki ga je imel kot trener in igralec, ni vprašljiv. Minus je to, da ni uspel dobiti niti enega polfinala na velikih tekmovanjih," so zapisali o Goluži, ki je Hrvate že vodil v preteklosti, in sicer med leti 2010–2015. Zadnja leta sicer deluje v slovaškem klubu Tatran Prešov.