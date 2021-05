Med kandidatkami za najboljšo ekipo sezone tudi Krimovki

Navijači izbirajo med 60 rokometašicami v desetih kategorijah, med katerimi sta tudi v tej sezoni izjemna Jovana Risović, ki je v družbi petih konkurentk za naj vratarko sezone, nase je opozorila tudi črnogorska reprezentantka Matea Pletikosić (61 zadetkov), ki se poteguje za naziv najboljša mlada igralka, rojena leta 1998 ali pozneje. To je za klub, kot piše na uradni spletni strani, posebno priznanje, saj ima poleg tega, da kar 26 zaporednih sezon tekmuje v najmočnejšem evropskem ženskem tekmovanju, ki ga je dvakrat tudi osvojil, izjemne posameznice, ki s svojim doprinosom in statistiko med sezono navdušujejo domače občinstvo, hkrati pa jih opazijo tudi drugi.

V preteklosti so bile del izbora že Elizabeth Omoregie in Tamara Mavsar (leta 2015) ter Tjaša Stanko in Olga Perederiy (leta 2018). Letošnji nabor igralk so pripravili trenerji sodelujočih klubov, glavni pokrovitelj tekmovanja in izbrani mediji, glasovanje poteka na spletni strani tekmovanja. Svoj glas lahko oddate do četrtka, 27. maja. All stars ekipa bo znana na predvečer zaključnega turnirja, ki ga 29. in 30. maja gosti Budimpešta.